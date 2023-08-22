Вона - пожежна. На рахунку Анжеліки Куровської більше сотні викликів на пожежі. Дівчина працює інструктором у Галицинівській місцевій пожежній охороні. Жартує про червону машину та запевняє: усі гендерні стереотипи професії мають залишитися в минулому. Більше в матеріалі.

Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

Як кажуть, у кожної дівчини повинна бути своя червона машина, можна сказати, я не вирізняюсь ні від однієї дівчинки. І в мене є своя червона машина.

З жартами 23-річна Анжеліка розповідає про свою роботу. Пожежна машина - більше, чим просто техніка.

Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

Це та річ, на яку можна покластися, і ти знаєш, що якщо буде небезпечно, вона ніколи не підведе. Вона не зупиниться, не кине в скрутну хвилину, тому що на ній можна зробити багато-багато корисних речей.

Анжеліка працює інструкторкою в Галицинівській місцевій пожежній охороні. Громада свого часу була на лінії зіткнення з ворогом, обстрілювали її рашисти чи не щодня.

Денис Поштавнюк - рятувальник Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

У нас в громаді 6 населених пунктів, і безпосередньо під час обстрілів населених пунктів ми знаходились в близькості до фронту, і ми - одні з перших, хто виїжджав на масштабні пожежі, ліквідовуючи пожежі.

Анжеліка їздила на виклики з усіма. Разом з досвідченими колегами гасила пожежі.

Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

Ми з хлопцями одна команда, і ми не можемо залишати один одного, це навіть не обговорюється. Ми все робимо разом. Якщо бачу, що хлопцям не вистачає допомоги, не вистачає рук, то я беру лопату, то я беру хлопушку, і так само йду допомагати.

Анжеліка згадує одну з наймасштабніших та найнебезпечніших пожеж, на якій доводилося працювати. Під час ліквідації полум'я - розпочалися обстріли.

Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

Ось це поле зараз оброблене і засіяне льоном, а 9 місяців тому внаслідок рашистських обстрілів виникла масштабна пожежа. Ми гасили з однієї сторони, потім полум'я перекинулось через дорогу, і вже горіло з тієї сторони, і наближалося вже до річки. А ми з хлопцями тушили з тієї сторони, а з цієї сторони були прильоти.

Тоді важливо було не розгубитися. І Анжеліка впоралася, говорить її колега Денис. Дівчина виїжджає на виклики й нині, а гасити часто доводиться і біля замінованих територій.

Денис Поштавнюк - рятувальник Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

За цими будинками є відкрита територія, і вона не розмінована. І горіла висока трава, два рази здетонували боєприпаси, падали на траву. І Анжеліка в нас як боєць. Були такі моменти, коли буквально просто без спецодягу вона брала лопати, хлопушки, стволи, і допомогала нам ліквідовувати пожежі.

Дівчина переконана: її головна місія - заряджати колег позитивом.

Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

По-перше, я їх запальничка. Я себе так налаштувала, що я повинна їх на кожну пожежу налаштовувати на посмішку. Як кажуть мої хлопці, ти нас молодиш.

У відповідь колеги про дівчину піклуються та намагаються вберегти від загрози.

І це додає сил. На рахунку Анжеліки вже більше сотні викликів.

Ірина Грачова - керівник Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:

Дуже сильна допомога від цієї дівчини, бо вона дуже відважна. І хлопці у нас дуже відважні, але наша Анжеліка - і у вогонь, і у воду.

Нині, коли стало спокійніше, Анжеліка більше часу приділяє інструктажу з мінної безпеки.

Проте будь-якої миті дівчина готова виїжджати на пожежу. Адже війна триває, і роботи попереду багато.