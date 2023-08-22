Їздить на виклики з усіма: історія інструкторки пожежної охорони [ Редагувати ]
Вона - пожежна. На рахунку Анжеліки Куровської більше сотні викликів на пожежі. Дівчина працює інструктором у Галицинівській місцевій пожежній охороні. Жартує про червону машину та запевняє: усі гендерні стереотипи професії мають залишитися в минулому. Більше в матеріалі.
Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
Як кажуть, у кожної дівчини повинна бути своя червона машина, можна сказати, я не вирізняюсь ні від однієї дівчинки. І в мене є своя червона машина.
З жартами 23-річна Анжеліка розповідає про свою роботу. Пожежна машина - більше, чим просто техніка.
Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
Це та річ, на яку можна покластися, і ти знаєш, що якщо буде небезпечно, вона ніколи не підведе. Вона не зупиниться, не кине в скрутну хвилину, тому що на ній можна зробити багато-багато корисних речей.
Анжеліка працює інструкторкою в Галицинівській місцевій пожежній охороні. Громада свого часу була на лінії зіткнення з ворогом, обстрілювали її рашисти чи не щодня.
Денис Поштавнюк - рятувальник Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
У нас в громаді 6 населених пунктів, і безпосередньо під час обстрілів населених пунктів ми знаходились в близькості до фронту, і ми - одні з перших, хто виїжджав на масштабні пожежі, ліквідовуючи пожежі.
Анжеліка їздила на виклики з усіма. Разом з досвідченими колегами гасила пожежі.
Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
Ми з хлопцями одна команда, і ми не можемо залишати один одного, це навіть не обговорюється. Ми все робимо разом. Якщо бачу, що хлопцям не вистачає допомоги, не вистачає рук, то я беру лопату, то я беру хлопушку, і так само йду допомагати.
Анжеліка згадує одну з наймасштабніших та найнебезпечніших пожеж, на якій доводилося працювати. Під час ліквідації полум'я - розпочалися обстріли.
Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
Ось це поле зараз оброблене і засіяне льоном, а 9 місяців тому внаслідок рашистських обстрілів виникла масштабна пожежа. Ми гасили з однієї сторони, потім полум'я перекинулось через дорогу, і вже горіло з тієї сторони, і наближалося вже до річки. А ми з хлопцями тушили з тієї сторони, а з цієї сторони були прильоти.
Тоді важливо було не розгубитися. І Анжеліка впоралася, говорить її колега Денис. Дівчина виїжджає на виклики й нині, а гасити часто доводиться і біля замінованих територій.
Денис Поштавнюк - рятувальник Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
За цими будинками є відкрита територія, і вона не розмінована. І горіла висока трава, два рази здетонували боєприпаси, падали на траву. І Анжеліка в нас як боєць. Були такі моменти, коли буквально просто без спецодягу вона брала лопати, хлопушки, стволи, і допомогала нам ліквідовувати пожежі.
Дівчина переконана: її головна місія - заряджати колег позитивом.
Анжеліка Куровська - інструкторка Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
По-перше, я їх запальничка. Я себе так налаштувала, що я повинна їх на кожну пожежу налаштовувати на посмішку. Як кажуть мої хлопці, ти нас молодиш.
У відповідь колеги про дівчину піклуються та намагаються вберегти від загрози.
І це додає сил. На рахунку Анжеліки вже більше сотні викликів.
Ірина Грачова - керівник Галицинівського загону місцевої пожежної охорони:
Дуже сильна допомога від цієї дівчини, бо вона дуже відважна. І хлопці у нас дуже відважні, але наша Анжеліка - і у вогонь, і у воду.
Нині, коли стало спокійніше, Анжеліка більше часу приділяє інструктажу з мінної безпеки.
Проте будь-якої миті дівчина готова виїжджати на пожежу. Адже війна триває, і роботи попереду багато.
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