За словами експертів, вже у першій декаді вересня ціни на томати традиційно підуть угору.

На українських полях - у розпалі збір врожаю томатів! Цьогоріч - через тимчасову окупацію Херсонщини - більше помідорів стали вирощувати інші регіони. Зокрема, й Одещина. Чи вдалося таким чином перекрити дефіцит, коли слід очікувати найнижчі ціни на томати та взагалі як вродили вони цього літа - дізнавалися наші кореспонденти.

Ксенія Сорока - майстер поля. Відповідає тут майже за все: від висадки насіння, до поливу, внесення добрив та, власне, збирання врожаю.

Якість вирощених плодів жінка нахвалює. Помідори запашні, м'ясисті й солодкі.

А ось агроном Василь Марчук нарікає. Мовляв, спека, бур'яни та шкідники завадили рослинам максимально вродити, коли на одній гілці чіпляються одразу п'ять-сім плодів.

Василь Марчук, агроном:

Нормальний - це от такий ми повинні мати. А у нас, на жаль, 30-45 процентів - ось. Як результат, врожай, який повинен давати нам тут цей томат на рівні 80-90 тонн з гектара, на жаль, він дає на рівні 50-60 тонн.

Так чи інакше на цьому підприємстві під Одесою врожаєм томатів задоволені. Збирають за допомогою спеціальних комбайнів. Жатка помідори зрізає, далі система автоматично визначає їх по кольорах: де червоний - зрілий, а де - ні.

Володимир Ярмолюк, директор сільгосппідприємства:

Тобто ті томати, які недозрілі, вони відбиваються і випадають на землю, а на кузов попадають тільки ті томати, які пройшли відбракування, тобто туди попасти зелені томати фактично не можуть.

Цьогоріч тут вперше вирішили вирощувати томати для подальшої переробки. Орендували угіддя, інвестували в обладнання - тепер вироблятимуть томатну пасту. А продавати її планують не лише вдома, а й за кордон. Адже українську пасту цінують в усьому світі.

Володимир Ярмолюк, директор сільгосппідприємства:

Наші томати, які знаходяться на півдні України - Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська області - найкращі томати у світі! Це факт!

Загалом цього року Одещина на третину збільшила площі під вирощування томатів - наразі це чотири тисячі гектарів. У департаменті агрополітики пояснюють: по-перше, треба було компенсувати відсутність херсонських помідорів, по-друге, регіон активно відновлює системи зрошення.

Алла Стоянова, директорка Департаменту аграрної політики Одеської ОВА:

Нарощуючи потенціал поливних земель, аграрії адаптуються до цих умов і переналаштовуються на ті види культур, які дають найбільшу додану вартість або найбільшу маржу. І не можна порівняти, наприклад, збирання зернових культур на богарі або овочевих культур на зрошенні - там маржа в три, в чотири рази набагато більша.

Водночас фермерські господарства вирощують помідори й для споживчих ринків. Експерти кажуть: останні чотири тижні томати в Україні дешевшають. Наразі - пік сезону збирання врожаю, тому й ціни - найнижчі. На гуртових ринках - кілограм томатів з відкритого ґрунту коштує дванадцять/п'ятнадцять гривень, на роздрібних - двадцять/двадцять п'ять.

Олександр Хорев, керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти":

Якщо ми кажемо про найбільш привабливі ціни для покупців, щоб купити томат чи то на консервацію, чи просто купити у супермаркеті тепличний томат, то наразі ми маємо саме такий привабливий час для цього.

Аналітики зазначають: такі ціни були й минулоріч - і навіть до початку повномасштабної війни! Так, справді: країна зараз частково без херсонських та запорізьких овочів, але й споживачів значно поменшало. За даними ООН, наразі за кордоном перебувають майже вісім мільйонів українців.

Олександр Хорев, керівник проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти":

Наразі за відсутності такої великої кількості споживачів, того томату, що вирощується в наших тепличних комбінатах і в господарствах населення у відкритому ґрунті, достатньо, тому і маємо ті ж самі діапазони цін.

Втім, за словами експертів, вже у першій декаді вересня ціни на томати традиційно підуть угору. Наскільки стрімким буде здорожчання залежить від погодних умов. Якщо початок осені видасться теплим та без дощів - ціни зростатимуть повільно.