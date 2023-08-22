Сили оборони знищили 410 окупантів, 31 гармату та 27 ББМ - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 21 серпня, знищили 410 окупантів, 31 ворожу артилерійську систему та 27 бойових броньованих машин ББМ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23:
- особового складу - майже 258 340 (+410) осіб ліквідовано,
- танків − 4 362 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин − 8 476 (+27),
- артилерійських систем − 5 295 (+31),
- РСЗВ - 721 (+2),
- засобів ППО - 491 (+2),
- літаків - 315 (+0),
- гелікоптерів - 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 312 (+3),
- крилатих ракет - 1 406 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7 722 (+30),
- спеціальної техніки - 797 (+3).
Дані уточнюються.
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