Тварин у Луцькому зоопарку рятують від спеки морозивом. Через високу температуру, звірям розробили спеціальний охолоджувальний раціон. Який саме - бачила наша знімальна група.

Працівники Луцького зоопарку везуть літні фрукти до вольєрів. Окрім звичного раціону, тваринам сьогодні дають морозиво. Його доглядальники роблять за власним рецептом.

Іванна Репецька, доглядачка за тваринами:

Нарізаємо фрукти: кавун, виноград, банан, апельсин, яблучко, і вставляємо паличку в морозиво, щоб мавпочкам було зручно ручками брати.

Примати гамадрили чекають на частування.

Сердиться, брови підіймає, погляд міняється, бо стоїмо і дразнимо їх.

В іншому вольєрі - зелені мавпочки. Їм до літнього раціону додають журавлину, моркву, яблука та квіти.

Іванна Репецька, доглядачка за тваринами:

Звечора робимо нарізку, все заливаємо і відправляємо в морозилку.

Людмила Денисенко, директорка Луцького зоопарку:

Ці всі фрукти й овочі є в раціоні тварин. Єдине, всі доглядачі тварин мусять видумати, коли його заморозити, як його порізати, в чому його подати.

Доглядачі пригощають усіх тварин, яким не зашкодять десерти. Єнотам наливають воду: ці звірі звикли мити їжу перед вживанням.

За тим, як тварини ласують фруктовим морозивом, спостерігають відвідувачі. Може, і не надто охолоджує, та головне - мешканцям зоопарку - смачно.

Сергій відвідувач зоопарку:

Я вважаю, що це правильно, бо вони так само живі створіння, їм потрібно охолоджуватися.

Тетяна, відвідувачка зоопарку:

Це ефективно. А дитині взагалі кайф дивитися на звіряток.

А потім захоплена незвичним годуванням тварин малеча і собі просить морозива.