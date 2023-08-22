У Луцькому зоопарку рятують тварин від спеки морозивом [ Редагувати ]
Тварин у Луцькому зоопарку рятують від спеки морозивом. Через високу температуру, звірям розробили спеціальний охолоджувальний раціон. Який саме - бачила наша знімальна група.
Працівники Луцького зоопарку везуть літні фрукти до вольєрів. Окрім звичного раціону, тваринам сьогодні дають морозиво. Його доглядальники роблять за власним рецептом.
Іванна Репецька, доглядачка за тваринами:
Нарізаємо фрукти: кавун, виноград, банан, апельсин, яблучко, і вставляємо паличку в морозиво, щоб мавпочкам було зручно ручками брати.
Примати гамадрили чекають на частування.
Сердиться, брови підіймає, погляд міняється, бо стоїмо і дразнимо їх.
В іншому вольєрі - зелені мавпочки. Їм до літнього раціону додають журавлину, моркву, яблука та квіти.
Іванна Репецька, доглядачка за тваринами:
Звечора робимо нарізку, все заливаємо і відправляємо в морозилку.
Людмила Денисенко, директорка Луцького зоопарку:
Ці всі фрукти й овочі є в раціоні тварин. Єдине, всі доглядачі тварин мусять видумати, коли його заморозити, як його порізати, в чому його подати.
Доглядачі пригощають усіх тварин, яким не зашкодять десерти. Єнотам наливають воду: ці звірі звикли мити їжу перед вживанням.
За тим, як тварини ласують фруктовим морозивом, спостерігають відвідувачі. Може, і не надто охолоджує, та головне - мешканцям зоопарку - смачно.
Сергій відвідувач зоопарку:
Я вважаю, що це правильно, бо вони так само живі створіння, їм потрібно охолоджуватися.
Тетяна, відвідувачка зоопарку:
Це ефективно. А дитині взагалі кайф дивитися на звіряток.
А потім захоплена незвичним годуванням тварин малеча і собі просить морозива.
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