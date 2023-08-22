Зустрів війну на Луганщині: історія прикордонника [ Редагувати ]
Він одним з перших побачив наступ росіян 24 лютого. Ігор Сопін зустрів війну на Луганщині у відділі прикордонної служби "Троїцьке". І, буквально в монітор побачив як росія починала війну проти України. Цими ексклюзивними кадрами він поділився з Євгеном Соломіним
На годиннику п'ята і двадцять восьма ранку. На календарі 24 лютого 22-го року. Відеокамери, розташовані на російсько-українському кордоні в районі відділу прикордонної служби "Троїцьке", що на Луганщині, фіксують роботу "Градів".
Ось працюють "Гради"! З боку росіії. Залпи з боку росії пішли!
Ці ексклюзивні кадри луганських прикордонників зафіксували початок війни. Росіяни почали накривати район Купянська. І практично одночасно прорвали державний кордон на Харківщині та на Луганщині.
Ігор Сопін, керівник відділу організації застосування БПЛА Мукачівського прикордонного загону:
Якщо брати відділ прикордонної служби "Троїцьке", то він знаходиться в апендициті між Міловим та Харківською областю. Захід одразу відбувся на Міловому, і пішли в наш тил, і на Купянському напрямку, і Троїцьке знаходилось в оперативному оточенні.
Прикордонники з Троїцького відійшли у Сватове. Потім було підсилення і півторамісячна оборона Кремінної.
Ігор Сопін, керівник відділу організації застосування БПЛА Мукачівського прикордонного загону:
Нам відводили там тиждень максимум, що ми протримаємось. Ми ж стояли аж до 19 квітня. росіяни, за їх даними, Кремінну брали 4 рази, починаючи з 4 березня.
Тримати оборону на цьому напрямку допомогли безпілотники. Вони стали очима в тилу окупантів.
Ігор Сопін, керівник відділу організації застосування БПЛА Мукачівського прикордонного загону:
На той час то була така незвична річ. Про неї чув, але у нас в підрозділі не було. Коли нам надали такі апарати, вони допомогли організувати оборону, із мінімальним розходом боєкомплекту вдавалося своєчасну виявляти противника та вживати відповідних заходів.
Далі у складі Сил оборони була героїчна битва за Білогорівку. Окупанти тут через Сіверський Донець кинули понтонний міст та переправили частину техніки на наш бік. Українці підняли безпілотники й наживо спостерігали за діями ворога.
Ігор Сопін, керівник відділу організації застосування БПЛА Мукачівського прикордонного загону:
Чомусь було таке враження, що зачарували цю переправу - її обстрілювали 12 годин, і не могли в неї влучити. Запускали безпілотні летальні апарати, дивилися, стоїть на переправі їхній кермувальник, міна падає, він вмирає, підходить інший і керує цими танками.
Врешті артилеристи таки знищили переправу, а разом з нею 100 одиниць техніки та два батальйони окупантів. Всі намагання росіян створити плацдарм у Білогорівці поховані на дні Сіверського Дінця.
Безпілотна авіація показала свої переваги на фронті.
Нині Ігор на ротації. Займається підгонкою операторів БпЛА. Каже, визначити вік дронів непросто - вони служать від кількох хвилин до тижня і більше, тому що більше "пташок" вдасться залучити для потреб фронту, то більше воїнів повернеться додому.
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