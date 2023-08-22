Завдання не лише України, а й всього світу - зробити так, щоб путін та вище політичне та військове керівництво російської федерації понесли відповідальність за свої злочини проти України.

Україна з партнерами продовжує обговорювати можливі моделі створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення ватажків рашистів до відповідальності за злочин агресії.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив керівник департаменту документування військових злочинів УГСПЛ Сергій Мовчан.

"Коли ми говоримо про трибунали, ми говоримо про вище політичне та військове керівництво росії. Він повинен бути міжнародним. Україна як держава не може зняти імунітет, не може притягнути до відповідальності цих осіб і також тоді під питанням виконання такого рішення. Але це якщо ми говоримо про вище військове керівництво рф. Але ж не лише вони вчиняють злочини, і вони будуть відповідати за злочин агресії.

Величезна кількість воєнних злочинів чиниться на території України. І ці люди повинні понести відповідальність. І тут уже можна говорити про національний рівень і універсальну юрисдикцію за рахунок інших держав. Тобто нам потрібно буде задіяти не лише трибунал для того, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, які винні в подіях сьогодення...

На превеликий жаль є люди, яких не можна одразу посадити на лаву підсудних. По Югославії створений так званий міжнародний залишковий механізм, який продовжує діяльність трибуналу, однак уже на постійній основі і займається виключно тими людьми, які в подальшому потрапляють до рук правосуддя.

Тото нам доведеться працювати не лише над доказовою базою. Нам потрібно буде працювати над тим, щоб витягнути цих осіб і в подальшому реально виконати покарання.

Як показує практика Міжнародного кримінального суду, чинних очільників держав важко притягнути до відповідальності, щоб їх видали", - розповів Сергій Мовчан.