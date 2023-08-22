Жителі Нікополя дбають про довкілля попри постійні обстріли [ Редагувати ]
Попри постійні обстріли росіян, вони продовжують дбати про довкілля. Жителі Нікополя сортують сміття і відправляють його на переробку. Історія родини, яка у прифронтовому місті займається заготівлею вторсировини - у нашому сюжеті.
25 років родина Борщаговських з Нікополя займається заготівлею вторсировини. Голова родини Євген показує обладнання та матеріали, з якими працюють. У своєму пункті приймають усі види пластику, скло, макулатуру та жерстяні банки. Усе сортують і відправляють далі на заводи на переробку.
Євген Борщагівський житель Нікополя:
Наприклад, плівку. Ми перевозимо в кіпах. Вони пропускають її через дробильну машину. І з неї робиться гранула, міленька така гранула, потім вона відправляється на заводи, де вона нагрівається у пресформи, і роблять ящики, умивальники, рукомийники, у будь-які пластмасові вироби.
Пан Євген має договори з місцевими лікарнями. Його підприємство допомагає утилізувати небезпечні відходи, до прикладу шприци. Їх тут, у пункті прийому, ретельно перебирають.
На кожному шприці є резиночка, лікарі й медсестри не хочуть її знімати, ми привозимо сюда і викидаємо відходи. Ці штуки окремо запаковуємо, зважуємо і відправляємо на завод на перероблення.
Нині, зізнається чоловік, сімейна справа переживає не найкращі часи. І це не лише через постійні обстріли міста, а й через брак так званого робочого матеріалу. У Нікополі значно поменшало людей і працюючих підприємств, а відтак у разів зо три стало менше відходів - розповідає чоловік. Дванадцятитонну автівку насилу зібрали за кілька місяців.
Євген Борщагівський - житель Нікополя:
Зараз по пів року збираємо на таку машину. А як місто працювало у повному обсязі, підприємці всі робили - це було частіше.
А це вже місцева бібліотека. Тут теж дбають про екологію і збирають макулатуру та кришечки від пляшок. За словами директорки, однією справою вбивають двох зайців. Від початку повномасштабного вторгнення у кожній філії організовано такий збір, а зароблені кошти передають нашому війську.
Олена Стовба - директорка центральної бібліотеки Нікополя:
Дуже активно люди несли нам і старі книжки, і старі газети, а також кришки. Ми здавали це на вторинну сировину, і на кошти, які ми отримували, донатили на ЗСУ на спецрахунок з позначкою на ЗСУ і на протезування.
Від звички сортувати сміття не відмовляються і жителі Нікополя.
Анастасія - жителька Нікополя:
Пластик не розкладається, і це призводить до забруднення довкілля. Зокрема, моря, річок, озер. У нас вдома один пакет для органічного сміття, а інший - для пляшок.
Дбати про довкілля неважко, кажуть нікопольці, і варто почати із себе. Й тим самим показати приклад іншим.
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