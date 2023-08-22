За півтора року піротехніки розмінували на Миколаївщині майже 5 тис. гектарів води та суші.

Розмінування Чорного Моря - спільний виклик, втім скільки часу на це піде і, головне, коли його можна розпочати - питання відкрите. Про це заявив міністр оборони - Олексій Резніков. Під час спільного брифінгу зі своїм колегою з Болгарії, Резніков заявив, що Україна вже отримала два мінних тральщики від Британії. Тож, після закінчення війни, торгові судна знову зможуть вільно заходити в порти України.

Замінування залишається одним з найбільших викликів для країни. Скільки часу потрібно для повного очищення нашої території? Точної відповіді немає, роботи нині тривають по всій деокупованій території. На суші та під водою.

Далі історія водолаза-сапера Дмитра Волощука. В яких умовах він працює? І що на українській землі залишає по собі ворог?

Якщо щось буде схоже на вибухо-небезпечний предмет, будемо маркувати.

Водолази обстежують дно річки в зоні бойових дій за допомогою надводних та підводних дронів. З появою цих технічних засобів перевіряти акваторії Миколаївщини піротехнікам стало і значно швидше, і безпечніше.

Зараз я бачу пляму, схожу на каміння. Я його відмічаю, проходимо далі. Потім водолаз буде вже перевіряти.

Миколаївська область - одна із найбільш засмічених вибухо-небезпечними предметами в Україні. Смертельними подарунками від ворога всіяні й суша, і водойми. Дмитро показує "трофеї" свого піротехнічного відділення. Їх знайшли й знешкодили в регіоні.

Це гранати, протипіхотні міни, касетні боєприпаси, вистрибуюча міна УЗМ-72.

Дмитро працює водолазом-сапером 10 років. Від початку повномасштабного вторгнення роботи, каже, суттєво побільшало. І небезпеки також. Російські подарунки він з колегами збирає від 26 лютого минулого року, коли довелось виїхати на виклик:

Дмитро Волощук - водолаз-сапер:

Залишки РСЗВ від "Ураганів", "Смерчів", від ракет двигуни були ще гарячі. Великих розмірів. Я не стикався з таким. Не знали, що з ними робить.

Сапери тоді працювали одразу і в житловому секторі, і на території шкіл та промислових об'єктів. Вчилися на ходу. Вихідних, розказують, майже не було.

На момент інтерв'ю Дмитро вже 2 місяці перебуває на лікарняному після поранення. Першому за 10 років. І це була не помилка сапера.

Дмитро Волощук - водолаз-сапер:

«Всіх, хто був на затопленій території міста Херсон, всі були евакуйовані на берег, далі їх вивозили. Як раз працювали, і почався мінометний обстріл по мирних жителях, по рятувальниках, по всіх, хто долучався до евакуації людей.

Головне в роботі піротехніка - уважність та обережність.

Та ризики травмування серед саперів під час розмінувань є. Попри всі засоби захисту. На територіях, що були під окупацією, ворог підготував чимало підступних пасток: під мостами, на кладовищах, дитячих майданчиках.

Микола Полєжаєв, заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Останні випадки - це було саме травмування під час розмінування у зв'язку з маскуванням протипіхотних мін. Це велика небезпека для живої сили. Як для цивільного населення, так і працівників ДСНС.

Дмитро Волощук - водолаз-сапер:

У ґрунт закапують на 1,5 см, зверху трава. Це треба шукати щупом. Металошукач її погано бачить, бо вона пластмасова. З металу там тільки один ударний механізм.

За півтора року піротехніки розмінували на Миколаївщині майже 5 тис. гектарів води та суші. Вилучили близько 19 тисяч вибухонебезпечних предметів. І це лише початок, підсумовує Дмитро. Попри травму, попри переживання родини, сапер прагне після одужання якнайшвидше повернутися до роботи.

Дмитро Волощук - водолаз-сапер: