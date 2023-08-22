"F-16 можуть змінити геть усе": Ігнат розповів, як винищувачі вплинуть на перебіг війни (відео) [ Редагувати ]
Американські винищувачі F-16 можуть переломити хід війни з росією, оскільки нам зараз потрібна перевага в повітрі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"F-16 - це та зброя, яка може змінити геть усе. Ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах, і це не дозволяє нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, визволяти наші території. Вони користуються підтримкою власного ППО, яке доволі таке потужне російське, і користуються підтримкою авіаційною. Це стосується і гелікоптерів і винищувачі і бомбардувальників і штурмовиків. Треба небо від них очистити. Очистити небо можуть F-16. Із тим спектром озброєнь, який у них є, це їм під силу.
Літаки це круто, але треба, щоб партнери постачали усе, що у нього під крилами. Все корисне навантаження, яке може доволі швидко відправити на дно і російські кораблі, і російські склади ,командні пункти, ну і відповідно літальні апарати різних типів.
Ми дуже очікуємо, що нам дадуть F-16 у гарних модифікаціях, які зможуть забезпечити цей результат...
...Щодо літаків, яка кількість: всі хочуть почути, цифри, графіки, терміни. Умовно 128 чи приблизно до цієї цифри. Це була така озвучена візії Повітряних сил. І хоча приймали в 2020 році, це перспективна модель Повітряних сил у мирний час з такою кількістю літаків ,яка б забезпечила нам надійний захист повітряного простору. Мова йде про чотири бригади тактичної авіації, озброєних багатоцільовими літаками покоління 4++ - власне такі як F-16", - заявив Юрій Ігнат.
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