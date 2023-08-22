Шанс на життя. У Чернівцях здійснили трансплантацію нирки. Медики врятували життя 37-річному переселенцю зі Слов'янська. Денис Донець майже 4 роки перебував на гемодіалізі. Операція пройшла успішно. Нині Денис проходить реабілітацію. Ольга Лучек про трансплантологію в Чернівцях.

Це зараз Денис оптимістично посміхається, а донедавна діагноз йому здавався чи не вироком. Чотири роки чоловік жив завдяки процедурі гемодіалізу в рідному Слов'янську. З початком великої війни він хотів їхати за кордон. Сподівався, там швидше зробити операцію з пересадки нирки. Та під час евакуації стан Дениса різко погіршився - і йому довелося відмовитись від свого плану. Однак у Чернівцях, зізнається чоловік, не залишало відчуття, що саме тут його врятують. Так і сталося.

Денис, реципієнт:

О другій ночі мені подзвонили й сказали, що треба йти здавати аналізи. До п'ятої ранку все вирішилося, і на ранок забрали на операцію.

Хірургічну операцію Денис переніс добре, донорська нирка прижилася.

Денис, реципієнт:

Все добре, вже набагато краще. Нирка працює. Відверто не очікував, що все станеться так швидко. Лікарі тут найкращі. Все чудове, все добре. Всі допомогали, як могли.

Тривалий час на діалізі призвів до ускладнень здоров'я у Дениса. Але лікарям вдалося успішно провести трансплантацію. Нирка після пересадки запрацювала менш ніж за добу.

Юрій Богатчук, керівник центру трансплантології ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня":

В нашого Дениса операція тривала близько 5 годин, вона була досить складною, ми закінчили її успішно, в ранньому післяопераційному періоді у нього виділилась сеча, всі показники повертались швидко до норми, він приходив до себе, все було в нього добре. Ми сьогодні його виписуємо, він повертається у своє звичайне життя.

Саму ж нирку Денисові пересадили від чоловіка, котрий при житті вже був донором.

Галина Шкіопу, начальник підрозділу нефрології ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня":

Для посмертної трансплантації важлива діагностика смерті мозку, яка проводиться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, якщо ми маємо кому три, відбувається розмова з родичами, при розмові вияснилося, що сам донор вже був донором кісткового мозку для свого сина і можливо десь це вплинуло на рішення дружини давати згоду на вилучення органу.

Для лікарів чернівецької обласної клінічної лікарні - це вже п'ята трансплантація нирки.

Галина Шкіопу, начальник підрозділу нефрології ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня":

Підбір донора реципієнту відбувається єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів і тканин. Це є автоматизовано, і ми на це вплинути не можемо, хоч якби не хотіли, наприклад, щоб це був Денис. Це відбувається чисто по системі, тому оскільки він був у цьому переліку, то найбільший відсоток був у нього. Цей шанс на життя випав йому.

За два тижні після рятівної трансплантації Денис повертається додому здоровим.

Денис, реципієнт:

Ну тепер треба стати на ноги, знайти роботу нормальну, жити повноцінним життям.

Кілька світлин на згадку зі своїми рятівниками - і перші кроки до повноцінного життя. Денис їх робить впевнено. Зізнається: тепер його найбільша мрія - повернутися до рідного дому у Слов'янськ.