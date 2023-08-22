У Куп'янському районі триває евакуація вже другий тиждень [ Редагувати ]
З Куп'янського району Харківщини евакуювали майже 600 людей, серед яких півтори сотні - діти. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Нагадаю, обов'язкова евакуація жителів Куп'янського району триває вже другий тиждень. Людей з-під ворожих обстрілів вивозять щодня. І якщо спочатку вони відмовлялися полишати домівки, то нині, після посилення обстрілів, виїжджають охочіше.
Майже 60 сіл Куп'янського району щодня перебувають під щільним обстрілом російської армії. І саме з таких чотирьох громад триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Людей масово вивозять з 9 серпня.
Олег Синєгубов голова Харківської обласної військової адміністрації:
Так, дійсно, ворог там розширив свою лінію фронту. Однак наші воїни свої позиції тримають.
За останні два дні із сіл вдалося евакуювати тридцять людей, з них п'ятеро - діти.
Іван Сокол директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА:
При виїзді на місці збирають людей, після чого везуть в місце, де проходять вони реєстрацію. Надається відповідна допомога, медична, психологічна, фінансова.
Пересуватися під постійним прицілом ворога слід лише малими групами, і робити все швидко. Над евакуацією працює понад 14 волонтерських організацій. Спеціальна група волонтерів вивозить людей з інвалідністю.
Галина Харламова, голова громадської організації:
Займаємося евакуацією маломобільних осіб. Всіх, кого не може взяти звичайна автівки, і дуже часто це буває виїзд за одною або за двома людьми.
За даними чиновників, у місцях бойових дій залишаються іще близько одинадцяти з половиною тисяч жителів Харківщини.
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