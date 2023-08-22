Кримінальну відповідальність за скоєння злочину агресії міжнародне правосуддя не розглядало вже понад 75 років!

Понад 136 тисяч воєнних злочинів! Для здійснення такої кількості протиправних дій росії знадобилося лише півтора року повномасштабного вторгнення. Рашисти вбили близько 11 тисяч цивільних, зокрема, 500 дітей. Насильно викрали ще близько 20 тисяч маленьких українців. І це лише ті злочини, що вже офіційно підтвердили українські правоохоронці.

Насправді ж, ситуація може бути в рази страшнішою.

Як притягнути до відповідальності всіх винних? І наскільки це взагалі можливо? Розбиралися мої колеги.

Про те, як росія відповідатиме за воєнні злочини, українські правоохоронці та правозахисники спільно з міжнародними колегами думають уже понад рік.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

До коргруп його заснування вже входять 38 країн. 2 липня в Гаазі відкрився офіс, який безпосередньо збирає фати для судового процесу щодо злочину агресії.

Кримінальну відповідальність за скоєння злочину агресії міжнародне правосуддя не розглядало вже понад 75 років! Нюрнберзький процес над німецькими нацистами був останнім, де виносили подібні вироки.

Рейн Таммасаар, постійний представник Естонії при ООН:

Ця агресія не є прорахунком. Це чітке рішення путіна і кремля. Це стало можливим, коли ми не відреагували на вторгнення в Грузію, не відреагували на анексію Криму. Наше вагання, наша неспроможність прийняти рішення у достатньо швидкий спосіб, дозволило путіну отримати той кисень, який запалив цю жахливу війну.

Як і 75 років тому, модель трибуналу залишається найавторитетнішою серед усіх міжнародно визнаних - наголошують учасники Міжнародної конференції у Києві, що присвячена питанням створення Спеціального Трибуналу за злочин агресії проти України.

Олександра Матвійчук, правозахисниця:

Якщо створення такого трибуналу на базі рішення Радбезу ООН заблоковано, бо там є росія, то потрібно працювати над рішеннями створення такого трибуналу на основі рішень Генеральної Асамблеї чи Ради Європи. Зрештою, завжди залишається варіант міждержавних домовленостей, і Нюрнберзький трибунал функціонував саме на таких засадах.

Андрій Смирнов, заступник керівника Офісу Президента України:

Станом на сьогодні понад 20 країн готові підписати й ратифікувати рішення про створення трибуналу саме за цією схемою. Але ми хочемо ще поборотися і переконати світ, що найшвидшим з точки зору його запуску буде механізм голосування Генасамблеї ООН.

Є й інша модель трибуналу, на якій наразі наполягають США, Велика Британія, Франція та Німеччина. І вона - найгірша для України, вважають правозахисники. Це гібридний трибунал. Тобто, процес у межах судової системи України, але із залученням міжнародних фахівців.

Андрій Смирнов, заступник керівника Офісу Президента України:

Перше. Під час правового режиму воєнного стану для створення подібного інтернаціоналізованого суду це потребуватиме змін до Конституції. Це зробити буде неможливо. Друге. Величезний ризик, що юридична оцінка злочину, вчиненого росією, фактично звузиться до рівня міждержавного конфлікту двох країн.

Україна наполягає на винесенні рішення саме від імені всього цивілізованого світу, а не лише від постраждалої сторони. Але, чому одні з найбільших партнерів України виступають проти такого вердикту? За словами українських правозахисників, якщо ООН розпочне трибунал проти росії за злочин агресії, це створить міжнародний прецедент і в майбутньому ООН зможе знаходити цей самий злочин агресії вже в інших військових кампаніях, у яких брали участь країни-партнери.

І ще один великий мінус гібридної моделі - такий трибунал не знімає політичних імунітетів з керівництва росії та унеможливлює їхнє притягнення до відповідальності. Натомість знищити недоторканість може рішення ООН та міждержавні домовленості цивілізованого світу. Тоді вся верхівка кремля й силових структур рф будуть визнані міжнародними злочинцями!

Олег Гавриш, головний консультант кабінету керівника Офісу Президента:

Це дуже важливо, бо вони більше не зможуть вести переговори на міжнародній арені, вони не зможуть приїжджати й добиватися своїх цілей. Навіть вартість вирішення питань для росії значно зросте. Якщо їхній президент і всі обвинувачені, навіть Лавров... І є ордер на арешт. То будь-яка його пропозиція щось вирішити, навіть для африканських країн, означає, що цінник для них буде набагато більшим. Вони скажуть: давайте набагато більше грошей. Ви, взагалі, людина, яку скоро посадять.

В Офісі Президента України кажуть: просто зараз триває битва аргументів щодо того, яку модель трибуналу прийняти. Остаточний формат може бути визначено вже до кінця року. Однак і в України, і в міжнародних партнерів вже є стовідсоткова впевненість, що трибунал відбудеться і російські злочинці будуть притягнуті до відповідальності.