"Творче" мінування і "фанатський спецназ": у Третій штурмовій бригаді розповіли про тактику росіян під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Третя штурмова бригада продовжує рух на Бахмутському напрямку. Українські бійці поступово витісняють окупантів з позицій поблизу Бахмута.
Аби стримати український наступ, росіяни вдаються до нової тактики - тотального мінування місцевості. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін.
Наразі ми просуваємось, ініціатива на нашому боці. Але вони максимально починають пручатись. По-перше, це мінні загородження. Вони поставили це на якийсь новий рівень. По-друге вони кидають сюди зовсім нові підрозділи, з якими ми ще не мали справу. Це не є проблемою, але вони застосовують ту чи іншу тактику і намагаються вчитися на цій війні....
Вони сюди пригнали професійних саперів, тому що вони мінують нестандартно, якщо порівнювати з Херсонщиною. Там теж були мінні огородження, але все було по статуту зроблено. Тут багато непередбачуваних рішень, можна сказати творчих, нажаль. Тобто, коли сапери мінують таким чином, що важко розмінувати чи знайти міну. І відповідно більше часу доводиться витрачати на кожну ділянку місцевості, щоб її розмінувати. Тому що "Вагнер" .коли йшов порти наших мін. коли ми порівнюємо їх наступ взимку, то вони розміновували все людьми.
Ми не можемо так робити, бо у нас інше відношення до людей, наша задача зберегти життя...
Росіяни змушені постійно посилати резерви під Бахмут. До мобілізованих і контрактників приєдналися бійці підрозділу "Еспаньйола", який сформували з футбольних фанатів.
Зараз вони періодично, особливо коли у нас іде більш швидкий наступ, вони підтягують підрозділи на кшталт "Еспаньйоли", наприклад. Вони їх називають "фанатським спецназом", це щось на кшталт добровольчих батальйонів наших. Це фанати ЦСКА, вони мають дуже гарну техніку, навіть кращу, ніж у контрактників....У них і екіпірування, і озброєння на найвищому рівні, що може дати російська армія.
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