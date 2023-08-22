За дев'ять місяців реалізації навчального проєкту швейну справу тут опанували майже три сотні людей.

Безоплатно навчають швейної справи як вимушених переселенців, так і місцевих незалежно від віку. У Знам'янці на Кіровоградщині створили соціальну майстерню "Синергія". Вона допомагає людям опанувати нову спеціальність і навіть розпочати власну справу. Олена Бринза - продовжить.

На вечірніх курсах у Знам'янці з десяток жінок опановують для себе новий фах - швачки. Навчання - безоплатне. А доєднатися можуть як вимушені переселенці, так і місцеві, незалежно від віку та статі.

Єлизавета Голубенко, учениця швейних курсів:

Мені дуже подобається займатися цією справою, це як моє хобі наразі, далі я, можливо, пов'яжу з цим моє життя якось.

На курсах викладає та обслуговує швейне обладнання - пані Вікторія - переселенка із Запоріжжя. У рідному місті вона працювала інженером-конструктором. Новий фах та робоче місце знайшла завдяки цим курсам.

Вікторія Лебединська, переселенка з Запоріжжя, координаторка швейних курсів:

Задача в нас - це навчання жінок, чоловіків швейній справі, щоб вони надалі могли або створити ФОП, або знайти собі іншу собі роботу, бо зараз в Знам'янці дуже багато ВПО, які не мають роботи, які за фахом не можуть знайти собі роботу, і тому ці курси при нагоді зараз.

За дев'ять місяців реалізації навчального проєкту швейну справу тут опанували майже три сотні людей.

Олександр Остапов, керівник благодійного фонду:

Мета - по-перше, створити робочі місця, точніше навчити людей, які бажають навчитися швейної справи, а по-друге, паралельно створити робочі місця для цих людей, допомогти їм працевлаштуватись.

Вчаться шити на курсах різні елементи одягу: вишиванки, футболки, спідниці, білизну. Виготовляють прапори та екоторбинки. Частину цих речей - білизну та футболки - передають на фронт нашим захисникам.