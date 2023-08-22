Ця Школа стала особливою, бо приділяли увагу не лише відбудові країни після війни та економічного розвитку, а й проблемам військових.

Про майбутнє України говорили на Хмельниччині. Понад 300 студентів з усієї країни зібрала Школа лідерства. На п'ятиденному тренінгу вивчали основи Євроінтеграції, економічного розвитку та відбудови держави. Детальніше в наступному матеріалі.

Понад 300 студентів зібралися на чергову Школу Лідерства у старовинній Меджибізькій фортеці, на Хмельниччині.

Кирило Димов, президент громадської організації:

Ми навчаємо молодь, щоб потім через рік, десять років, молоді люди з усієї України, які зараз є студентами, могли ставити бізнесменами, політиками, і впливати на те, що відбувається в Україні.

Ця Школа стала особливою, бо приділяли увагу не лише відбудові країни після війни та економічного розвитку, а й проблемам військових.

Масі Найєм, правозахисник:

Молодь - це наше майбутнє. Якщо вона тільки не усвідомить, для чого потрібна пошана військовим, чому вона потрібна, то ми знову і знову будемо інфантильним суспільством, яке не буде готуватися до війни, думаючи чомусь, що тепер росія не нападе.

Ольга Муха, психотерапевт:

Я висвітлила, як зародився рашизм. Ми говорили про нейрофізіологію стресу, тривалого стресу.

Валерій приїхав на Школи Лідерства з Херсонщини. Мабуть, ніколи не забуде, як воно почуватися чужинцем на своїй землі.

Валерій Лазаренко, учасник з Херсонщини:

Не було страшно на протестах. Коли ми ходили на протести, ми відчували себе вільними людьми, тому що це було наше волевиявлення, наше рішення, і ми відстоювали нашу позицію. І це було максимально драйвово, і це, напевне, єдиний позитивний спогад з того.

Навчання у стінах старовинної фортеці, а життя у наметах - це теж своєрідний виклик для багатьох учасників.

Ксенія Суріна, учасниця з Миколаївщини:

Я навчилась командотворення, навчилася менеджменту, певному виживанню, тому що це наметове містечко, це зовсім інші умови, вихід із зони комфорту.

Та головне, що всі були в безпеці: за 5 днів встигли й обмінятися досвідом, і спортом позайматися, і відпочити.