Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. У напрямку Роботиного ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генштаб.

Наше стратегічне завдання - вийти на північне Приазов'я й обвалити південний плацдарм росіян. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Петро Черник.

"Наше стратегічне завдання - вийти на північне Приазов'я. Як тільки це складеться - а всі передумови для цього є - ми обвалимо південний плацдарм. Противник це також розуміє. Найголовніший аргумент те, що вони укріплюють дуже сильно Перекопський перешийок. Будуть там трьох ешелоновану дуже серйозну лінію оборони.

Якби вони були впевнені, що зможуть утримати південний плацдарм, вони б цього не робили. Так, ми дещо повільно просуваємося, але мінні поля - це дуже серйозний виклик. До п'яти вибухових пристроїв на 1 метр квадратний. Це щось неймовірне. Тому мусимо зробити пролом. Рано чи пізно він складеться. І такий маневр як оперативне охоплення обов'язково буде реалізований. Але це дуже складна і тривала робота.

F-16 може впоратися із завдання м засипанням бомбами саме першої лінії, яка називається лінія оперативного забезпечення. Вона є найважчою і найскладнішою. Друга лінія, де знаходяться окопи особовий склад, якщо до неї добратися, там бої підуть дещо інтенсивніше. Третя лінія - це вже тилове забезпечення. А далі за великим рахунком у росіян уже нічого і немає.

Загальна ширина цієї смуги складає 25 км. Це доволі багато. F-16 можуть завдавати ударів з цілої номенклатури бомб, які мають американці. Питання лише коли вони до нас надійдуть. І найголовніше, який тип озброєння буде головним, тому що цей літак працює в тьох режимах - перехоплювач (полює за крилатими ракетами), бомбардувальник і винищувач", - розповів Петро Черник.