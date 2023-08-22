Історичний вояж Північною Європою здійснив Президент України Володимир Зеленський. Голова держави привіз новини, яких українці та Збройні сили давно чекали - Україна отримає понад 60 винищувачів F-16. Крім того, ще більше європейських країн зголосилося навчати наших пілотів оперувати цими літаками.

Хто, коли й скільки дає допомоги - підбиваємо підсумки візиту українського президента в Європу у матеріалі.

Закрити небо - місія здійсненна. Президент Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксон позують у кабіні винищувача F-16. Ці символічні кадри означають, що зовсім скоро Збройні сили України отримають такі літаки у своє розпорядження. Данія - одна з країн, яку президент разом з дружиною відвідали цими вихідними. Тамтешній уряд пообіцяв передати Україні 19 американських винищувачів.

Метте Фредеріксон. прем'єр-міністрка Данії:

Зараз на цій базі понад 70 людей з України готуються почати тренування. Це рішення - про захист України. Тому пропозиція передати літаки служитиме захисту України. Є конкретне запитання - коли ми їх передамо? Зараз триває перевірка, скоро почнеться тренування, і сподіваюсь, до Нового року перша партія літаків вирушить з Данії в Україну. Орієнтовно - шість бортів.

Ще більше цих винищувачів пообіцяли Нідерланди. На зустрічі з Марком Рютте президент домовився про 42 одиниці. Це перша конкретна обіцянка західних країн відправити літаки в Україну, хоча розмови про це точилися щонайменше пів року. Її оголосили через кілька днів після того, як Сполучені Штати схвалили поставку.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія погодилися передати літаки F-16 Україні та Збройним силам України у співпраці зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами, щойно вдалося забезпечити необхідні умови.

Володимир Зеленський президент України:

Ще один крок на посилення повітряного щита України - це F-16. Це літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів якомога далі від українських міст і сіл. Ми з Марком домовилися про кількість F-16, ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, тренування пілотів та персоналу для обслуговування F-16 тривають в одинадцяти країнах, головні з яких - Данія та Нідерланди. Президент Зеленський запевняє: це лише початок. Проте скільки саме пілотів опанують американські повітряні машини - тримає у таємниці.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я не можу сказати конкретну кількість українських пілотів, бо не хочу готувати росію до сюрпризу, який ми їй влаштуємо трохи згодом. Та в будь-якому разі, є політичне рішення. Ми розуміємо, яку кількість літаків зможемо застосувати в майбутньому - найближчому чи далекому. Це залежить від ситуації, від досвіду наших пілотів. Це правда. І від підготовки спеціальної інфраструктури для винищувачів.

Долучається до тренування українських пілотів і Греція. Про це стало відомо під час неанонсованого візиту президента Зеленського в Афіни. Він прибув у грецьку столицю, коли там стартувала дводенна неофіційна зустріч топпосадовців Євросоюзу з лідерами Балканських країн. Веде переговори Україна і про постачання літаків зі Швеції. Військова гордість цієї країни - винищувачі "Ґріпен". Ідею передачі цих машин Україні Президент Зеленський обговорив під час візиту у Стокгольм. Там же домовився з прем'єр-міністром Швеції про спільне виробництво шведських БМП CV-90 на території України.

Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції:

Це чіткий знак спільного бажання України та Швеції зміцнити співпрацю з виробництва, тренування та обслуговування платформи CV-90. Для мене у питаннях міжнародної політики та безпеки немає важливішого завдання, ніж підтримка України, її боротьби за свободу та територіальну цілісність.

В усіх трьох північних країнах - Швеції, Данії та Нідерландах, президент обговорював нові пакети військової допомоги для наших Збройних сил, а також підтримку української формули миру.