Болгарія з початку повномасштабного вторгнення передала Україні озброєння для війни з окупантом на понад один мільярд доларів.

Косово стала 20 країною, яка приєдналася та підтримала декларацію про гарантії безпеки України від "Великої сімки", ухвалену під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Прем`єр Косово Альбін Курті оголосив: для збереження миру та демократії важливо забезпечити перемогу України та притягнути до відповідальності росію. Водночас сама країна-агресорка намагається дестабілізувати ситуацію на Балканах. Про це ще раніше заявили у Вашингтоні. Чи пов'язано це з допомогою, яку балканські країни надають Україні з 24 лютого - далі.

З початку повномасштабного вторгнення росіян до України - від офіційного Вашингтона неодноразово лунали попередження балканським країнам. Особливо в бік представників так званих Західних Балкан. А це Хорватія, Боснія та Герцеговина, Албанія, Косово, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія.

В Пентагоні та Державному департаменті наголошували, що рф, окрім війни в Україні, намагатиметься порушити стабільність і в цьому регіоні. Серед іншого - розвідка Болгарії теж раніше зазначала про активізацію діяльності російських спецслужб і їх спроб проводити чи то кібератаки, чи то диверсії, чи то інформаційні кампанії - направлені ж насправді на дезінформацію. Чому?

Бо постійні спроби москви маніпулювати на етнічних суперечностях і нагадуваннях про війни, які пережили Балкани після розпаду Югославії, стають усе менш ефективними та все гірше працюють. З моменту розпаду тієї ж таки Югославії новостворені незалежні держави кращі для себе перспективи побачили саме на Заході. Як результат, набуття статусів кандидатів або членів Європейського Союзу, входження в Єврозону, співпраця з НАТО та відповідно поступове послаблення позицій рф у регіоні. Яскравим доказом цього стала позиція балканських країн у питанні повномасштабної війни росії проти України.

Здавалося б, Сербія, яка не цурається своїх зв`язків із країною-агресором і, попри свої амбіції вступити до ЄС, досі не долучається до західних санкцій проти кремлівського режиму, ймовірно, таки поставляє Україні зброю. Принаймні, таке припущення раніше опублікувала інформагенція "Ройтерс" із посиланням на дані Пентагону.

А от, наприклад, Болгарія з початку повномасштабного вторгнення передала Україні озброєння для війни з окупантом на понад один мільярд доларів. Щоправда, через посередників. Свої внески до зміцнення обороноздатності України робили й Хорватія, Греція та Північна Македонія. За словами українського міністра оборони Олексія Резнікова, саме Північна Македонія стала першою серед Балканських країн, яка почала допомагати Україні після 24 лютого.

Подальше зближення України та Балкан - можливе не лише у військовому аспекті. Балканські країни, як частина ЄС, усе ефективніше блокують підривну діяльність рф на своїх територіях. І поки росія втрачає свій вплив у регіоні, а самі Балкани зменшують залежність від неї - Україна працює над зміцненням дипломатичних зв`язків і поглибленням співпраці в питаннях Євроатлантичної інтеграції та безпеки.