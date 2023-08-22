Президентка Угорщини прибула з візитом до України: подробиці [ Редагувати ]
Президентка Угорщини Каталіна Новак прибула з робочим візитом на Закарпаття напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, який пройде 23 серпня.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА.
Новак зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабної війни.
Мова йде про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям на Закарпатті, організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.
В.о. голови ОВА Мирослав Білецький сподівається, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.
Зазначається, що у межах візиту президентка Угорщини також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей. Після цього вона вирушить до Києва, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.
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