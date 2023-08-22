БРІКС без рф, а росія без кредитів від банку, в який вкладала. Саміт об'єднання стартує сьогодні у Йоганнесбурзі. Окрім власне країн-членів, до участі запрошені понад півсотні лідерів з усього світу. А от путіна не буде, бо з березня він офіційно визнаний міжнародним злочинцем. Про що говоритимуть на саміті та що пропустить кремлівський диктатор, дивіться в матеріалі Анни Басової.

Він загравав перед ними як міг…

володимир путін, президент рф, країни-агресорки:

Наша країна продовжить робити реальний внесок у врегулювання поточних криз та запобігання появі нових вогнищ напруженості на континенті. У боротьбу з тероризмом та екстремізмом.

Обіцяв: разом здолають пандемію, яку вже оголосили подоланою. А щоб приборкати голод, який сам же й спровокував війною проти України, путін готовий безкоштовно поділитися з Африкою зерном і навіть задурно його привезти. Щоправда, не допомогло.

Сиріл Рамафоса, президент ПАР:

Чорне море повинно бути відкритим для світового ринку. Ми тут для цього, а зовсім не для того, щоб благати нагодувати нас зерном чи пожертвувати безкоштовну їжу.

У власному красномовстві кремлівський диктатор вправлявся ще наприкінці липня, коли саміт росія-Африка приймав Санкт-Петербург. Та повторити подвиг не вдасться - на саміт БРІКС, який стартує сьогодні у Йоганнесбурзі, путін не поїхав. Південно-Африканська Республіка - підписант Римського статуту. А значить, зобов'язана арештувати путіна згідно з ордером Міжнародного кримінального суду. Не переконали навіть начебто "дармові" 50 тисяч тонн зерна.

Сиріл Рамафоса, президент ПАР:

Ми проведемо саміт БРІКС фізично, щоб дивитися одне одному в очі. Вибачте, розчарую вас, але спілкування буде реальним, а не віртуальним.

Замість путіна рф представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров. Що ж пропустить президент рф і для чого йому БРІКС?

Абревіатуру з 4 літер вперше озвучив у 2001 році економіст банку Гольдман-Сакс Джим О'Нілл. Б, Р, І, К - це перші літери назв Бразилії, росії, Індії та Китаю. Їх О'Нілл бачив провідними економіками світу вже у 2050. З абстрактної площини у реальну перейшли у 2006, тоді ці країни об'єдналися. А ще за 4 роки додали С - Південно-Африканську Республіку. Нині БРІКС - це понад три мільярди населення та 26% глобального ВВП.

Патрік Кармоді, професор географії Дублінського університету:

Шляхом БРІКС Китай створює собі образ головного представника Глобального півдня, який виступає чи то за реформу, чи то за повалення старого порядку.

У 2014 країни БРІКС заснували Новий банк розвитку з уставним капіталом у 250 мільярдів доларів. За задумом, він мав стати конкурентом Світовому банку та МВФ. Однак торік у березні транзакції довелося припинити. Щоправда, не всюди, тільки в росії. Бо вона під санкціями.

Леслі Маасдорп, віцепрезидент Нового банку розвитку:

Якщо проти будь-якої з наших країн-членів застосовано санкції, ми повинні дотримуватися обмежень. Адже банк має зобов'язання перед власниками облігацій в американських доларах.

І з огляду на це дедалі частішими стали пропозиції щодо створення власної валюти - на противагу долара та євро.

Аніл Суклал, представник ПАР у БРІКС:

Процес прискорили розбурханий конфлікт і односторонні санкції, зокрема, від країн, які марять фінансовим пануванням. Але світ, де домінує долар, назавжди відійшов у минуле.

На заході ідею нової валюти вважають щонайменше кумедною та нереальною. Адже попри бажання протидіяти Сполученим Штатам і Європі країни БРІКС роз'єднані зсередини. Індія та Китай ведуть давні суперечки навколо спірного кордону та борються за увагу Вашингтона, який би допоміг владнати конфлікт на свою користь.

Попри амбітні плани щодо нової валюти на цьому саміті про неї не говоритимуть. А ось про що найпевніше спробують домовитися - це прийом до БРІКС нових членів. Бажання долучитися і раніше висловлювали Іран, Аргентина, Венесуела, Куба та Ефіопія. Загалом на зустріч запросили лідерів понад 60 країн світу. Відсутність путіна на заході такого формату, переконані оглядачі, остаточно закріпить за росією статус токсичної країни-вигнанця.