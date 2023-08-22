Ворог відійшов на відновлення, проводить ротацію: Синєгубов розповів про наступ на Куп'янськ (відео) [ Редагувати ]
На Харківщині ворог продовжує спроби наступати на Куп’янськ, однак особливих успіхів немає, тому активізував артилерійські і мінометні обстріли мирних населених пунктів.
Цієї ночі окупанти гатили по Вовчанську, там пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю - 56-річну жінку.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжив обстрілювати населені пункти Харківського, Богодухівського районів. Це умовно кажучи, вздовж кордону з рф. Особливу увагу він, на жаль, приділяє місту Вовчанську, де дійсно, вночі артилерії було обстріляно житлові будинки. На ранок нам вдалося деблокувати і дістати жінку. На щастя, вона особливих ушкоджень не зазнала...
Так само ворог обстрілює місто Куп'янськ. Якщо брати неділю, то практично цілий день він з усіх видів озброєння бив по центральній частині цього міста. Вчора (21 серпня - ред.) було трохи тихіше, однак уже сьогодні вночі так само почав обстрілювати мирні цивільні квартали.
Це пов'язано з тим, що ворог особливих успіхів на полю бої на цьому напрямку не має. Він фактично лише посилює обстріли цивільних по цьому напрямку.
Тому ми наголошуємо, що завдання наразі - проводити евакуаційні заходи. Однак все одно залишаються такі люди, які принципово залишаються на місці. Це пов'язано з тим, що вони принципово не хочуть залишати свою землю, свої домогосподарства.
Скажімо, населений пункт Синьківка, яка фактично знаходиться перед Куп'янськом, яка постійно обстрілюється, там немає ані електроенергії, ані водопостачання. І там залишаються проживати шість людей...
Щодо Куп'янського напрямку. Жодних відступів за нашого боку немає, наші воїни залишаються на своїх позиціях. Постійно завдають максимального ураження ворогу.
У неділю були активні штурмові дії. Після того, як ворог зазнав значних уражень, він трохи відійшов на відновлення. Проводить ротацію для того, щоб відновити наступальні дії.
Наступ відбувається хвилями: спочатку день або доба активні штурмові дії. Після того трохи тихіше, однак цілодобово ворог випробовує наші позиції з артилерії мінометів, авіації, тощо", - розповів очільник Харківщини.
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