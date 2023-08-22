Історія війни: інтерв'ю з розвідником "Зима" [ Редагувати ]
На фронті він з 2014. Командує розвідувальним відділенням 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Півдні України. А під час окупації Херсону виконував завдання у захопленому обласному центрі.
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Він на війні з 14-го року. Перед повномасштабним вторгненням перебував у Станиці Луганській. Згодом прикордонники-розвідники зі Станиці Луганської долучилися до спецоперацій в тилу ворога. З командиром розвідників на позивний "Фріц" зустрівся Євген Соломін.
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