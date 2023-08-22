Ілон Маск зізнався представникам Пентагону про те, що він мав розмову із президентом росії володимиром путіним в 2022 році.

Про це стало відомо з матеріалу агентства Bloomberg, яке посилається на розслідування видання The New Yorker.

Мільярдер розповів про свій діалог із президентом країни-агресора під час телефонної розмови з представниками американського військового відомства, де обговорювали питання супутникового інтернету, який SpaceX надає для військових потреб України.

"Оскільки Міністерство оборони США уклало контракт із Starlink на послуги супутниковоого інтернету, ми повинні були дізнатись правду для запровадження безпеки. Ми підкреслюємо, що через важливість цих систем ми не будемо розголошувати додаткових деталей стосовно конкретних можливостей, контрактів чи партнерів на цей момент", ­­­– підкреслив речник Міністерства оборони США, Джефф Юргенсен.

В жовтні 2022 року генеральний директор SpaceX та Starlink, Ілон Маск, взагалі заперечував про розмову із російським президентом.

У своєму повідомленні у соціальній мережі Twitter, яка зараз відома як X, мільярдер зазначив, що він спілкувався із путіним лише один раз, приблизно 18 місяців тому, обговорюючи лише питання космосу. Тепер стало відомо, що розмова із путіним восени минулого року все ж відбулась, що кидає тінь на мільярдера.

Раніше вже повідомлялося, що залежність України від Starlink викликає серйозні обурення, але альтернативного варіанту на даний момент не існує.

Лише недавно до України доставили термінали супутникового інтернету від шведської компанії Satcube. Ці пристрої можна використовувати на територіях, де мобільні та наземні мережі не функціонують, зокрема, в окупованих районах.

Раніше ми повідомляли про те, як Ілон Маск відмовив ЗСУ в підключенні до Starlink біля окупованого Криму.