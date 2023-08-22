"Війна в Україні може бути тривалою": Резніков шокував заявою [ Редагувати ]
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Війна росії проти України може бути тривалою, адже у нас сильний і підступний ворог.
Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час ветеранського форуму.
"Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо", - сказав Резніков.
Проте, за його словами, українці вже довели, що "у нас інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов'язково переможемо".
"У нас сильний підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати, і щоб здолати росіян ми повинні усвідомити, що головне для перемоги", - наголосив міністр.
Резніков зазначив, що минулого року, щоб вистояти Україні потрібно було здобути зброю. Адже без цього наша армія просто закінчилась б за декілька місяців.
А зараз і на майбутнє, за його словами, "ключ до нашої перемоги полягає в тому, що будуть відчувати люди".
"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися", - наголосив глава Міноборони.
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Командує розвідувальним відділенням 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Півдні України. А під час окупації Херсону виконував завдання у захопленому обласному центрі.