Російські окупанти передають Україні тіла захисників, які офіційно були визнані полоненими.

Про це заявив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, повідомляє Military Media Center.

"Станом на сьогоднішній день Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як ті, що перебувають у полоні в Росії. При цьому жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про тяжкий їх стан не було", - розповів Таранюк.

За його словами, такі факти ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.