Росіяни обстріляли Херсонську область [ Редагувати ]
Російські війська завдали чергового удару по селу Миколаївка у Херсонській області у вівторок, 22 серпня.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Херсонської ОВА.
За даними ОВА, в результаті обстрілу села Миколаївка, яке розташоване поруч з Новою Каховкою, постраждав 66-річний місцевий житель. У нього було діагностовано мінно-вибухову травму та поранення руки.
Чоловіка у стані середньої тяжкості його шпиталізували.
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