Російські війська завдали чергового удару по селу Миколаївка у Херсонській області у вівторок, 22 серпня.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Херсонської ОВА.

За даними ОВА, в результаті обстрілу села Миколаївка, яке розташоване поруч з Новою Каховкою, постраждав 66-річний місцевий житель. У нього було діагностовано мінно-вибухову травму та поранення руки.

Чоловіка у стані середньої тяжкості його шпиталізували.