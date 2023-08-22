Помер Тото Кутуньйо. Серце італійського співака, на чиїх піснях зросло не одне покоління, зупинилося на 81 році життя.

У липні Тото Кутуньйо виповнилося 80 років. Легендарний співак та автор пісень помер сьогодні близько 16:00 у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди його госпіталізували.

Його менеджер Данило Манкузо підтвердив смерть співака та повідомив, що після тривалої хвороби співаку в останні місяці стало гірше.