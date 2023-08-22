Помер легендарний Тото Кутуньйо [ Редагувати ]
Помер Тото Кутуньйо. Серце італійського співака, на чиїх піснях зросло не одне покоління, зупинилося на 81 році життя.
У липні Тото Кутуньйо виповнилося 80 років. Легендарний співак та автор пісень помер сьогодні близько 16:00 у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди його госпіталізували.
Його менеджер Данило Манкузо підтвердив смерть співака та повідомив, що після тривалої хвороби співаку в останні місяці стало гірше.
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