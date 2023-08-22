Росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща фіксує цей процес.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Я розповідав президенту (президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі - ред.) про реалізацію заяв Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", - заявив Дуда під час спільної прес-конференції з головою португальської держави.

За словами президента Польщі, подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному флангу НАТО.