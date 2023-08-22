Процес перекидання ядерної зброї з росії до Білорусі триває - Дуда [ Редагувати ]
Росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща фіксує цей процес.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"Я розповідав президенту (президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі - ред.) про реалізацію заяв Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", - заявив Дуда під час спільної прес-конференції з головою португальської держави.
За словами президента Польщі, подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному флангу НАТО.
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