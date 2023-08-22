США не вважають, що війна в Україні зайшла в глухий кут - радник Байдена [ Редагувати ]
Війна в Україні не є патовою. Українські захисники продовжують методично звільняти територію країни від ворога.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Він нагадав, що бійці Збройних сил України досягають успіхів на півдні країни на тлі постійних російських атак.
"Ми завжди чітко розуміли, що поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, як вона (Україна - ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території", - наголосив Салліван.
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