Війна в Україні не є патовою. Українські захисники продовжують методично звільняти територію країни від ворога.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він нагадав, що бійці Збройних сил України досягають успіхів на півдні країни на тлі постійних російських атак.

"Ми завжди чітко розуміли, що поле бою дуже динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, як вона (Україна - ред.) продовжує методично та систематично відвойовувати території", - наголосив Салліван.