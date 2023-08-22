У вівторок, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається додому після своїх візитів до країни Європи. Він сказав, що Україна стала сильнішою. Про це він повідомив у Facebook.

Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна - Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії.

За словами Зеленського, він повертається додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями.