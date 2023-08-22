Зеленський звітував про результати візитів до країн Європи [ Редагувати ]
У вівторок, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається додому після своїх візитів до країни Європи. Він сказав, що Україна стала сильнішою. Про це він повідомив у Facebook.
Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна - Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії.
За словами Зеленського, він повертається додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями.
Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо.
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Про це домовився президент України Володимир Зеленський. Літаки передадуть після того, як пілоти та інженери пройдуть відповідне навчання. І це лише початок - наголосив український очільник.
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