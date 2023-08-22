Поблизу окупованої росіянами Запорізької АЕС за останній тиждень було зафіксовано вибухи та стрілянину. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього.

14 серпня сильний вибух струсонув вікна їхніх кімнат, а два дні потому пролунала стрілянина.

Ще один вибух поблизу об'єкта стався 17 серпня.

5 вибухів було чути на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня.

Ще п'ять вибухів пролунали 21 серпня.

Генеральний директор Рафаель Гроссі сказав: