Біля Запорізької АЕС МАГАТЕ зафіксувало вибухи [ Редагувати ]
Поблизу окупованої росіянами Запорізької АЕС за останній тиждень було зафіксовано вибухи та стрілянину. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.
Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього.
- 14 серпня сильний вибух струсонув вікна їхніх кімнат, а два дні потому пролунала стрілянина.
- Ще один вибух поблизу об'єкта стався 17 серпня.
- 5 вибухів було чути на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня.
- Ще п'ять вибухів пролунали 21 серпня.
Генеральний директор Рафаель Гроссі сказав:
Щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище, як і раніше, має першорядне значення дотримання п'яти основних принципів захисту Запорізької АЕС.
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