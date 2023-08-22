Як повідомити ЗСУ про місце розташування окупантів та їх техніки: інструкція [ Редагувати ]
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Сили оборони щоденно захищають нашу свободу та деокуповують території України. Однак їм постійно необхідна допомога у виявленні позицій ворога. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Так, у чатботі "єВорог" військові збирають інформацію щодо розташування техніки, яку росіяни використовують під час ракетних обстрілів України.
ЗСУ важливо мати дані про:
- ракетні комплекси С-300 та С-400;
- вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок;
- балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані;
- тактичні ракетні комплекси Точка-У.
Окрім цього потрібна інформація про системи зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, бензовози, переміщення ворожих колон, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами та позиції артилерії.
І найголовніше. Не забувайте про правила безпеки. Робити фото або відео потрібно тільки з безпечної відстані. А після відправки даних потрібно очистити галерею та видалити історію листування з чатботом. Нам важлива ваша безпека.
Скористатись чат-ботом "єВорог" можна тут.
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