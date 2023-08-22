Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Сили оборони щоденно захищають нашу свободу та деокуповують території України. Однак їм постійно необхідна допомога у виявленні позицій ворога. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Так, у чатботі "єВорог" військові збирають інформацію щодо розташування техніки, яку росіяни використовують під час ракетних обстрілів України.

ЗСУ важливо мати дані про:

ракетні комплекси С-300 та С-400;

вогнеметні системи залпового вогню Буратіно / Солнцепьок;

балістичні ракетні комплекси Іскандер, які здатні вражати цілі на дальні відстані;

тактичні ракетні комплекси Точка-У.

Окрім цього потрібна інформація про системи зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, бензовози, переміщення ворожих колон, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами та позиції артилерії.

І найголовніше. Не забувайте про правила безпеки. Робити фото або відео потрібно тільки з безпечної відстані. А після відправки даних потрібно очистити галерею та видалити історію листування з чатботом. Нам важлива ваша безпека.

Скористатись чат-ботом "єВорог" можна тут.