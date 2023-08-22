У вівторок, 22 серпня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден відвідає саміт країн G20 наступного місяця.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, візит до Індії триватиме з 7 по 10 вересня. Він також повідомив, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії.

Однак він не розкрив деталей.