Саміт G20: Байден поїде до Індії [ Редагувати ]
У вівторок, 22 серпня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден відвідає саміт країн G20 наступного місяця.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, візит до Індії триватиме з 7 по 10 вересня. Він також повідомив, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії.
Однак він не розкрив деталей.
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