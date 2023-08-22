Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російські окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" для сьогоднішнього удару по Кривому Рогу, внаслідок якого постраждала одна людина.

Про це він повідомив у Telegram.

Сьогодні близько 5:30 ранку країна-терорист атакувала наше місто балістичною ракетою "Іскандер".

Він зазначив, що за уточненою інформацією внаслідок атаки було пошкоджено 55 приватних будинків, 15 господарських будівель, у 24 багатоповерхівках частково вибито вікна. Також пошкоджено будівлю школи та вишу, кілька об'єктів комунальних підприємств та транспортної інфраструктури.