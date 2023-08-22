Удар по Кривому Рогу: окупанти били "Іскандером" [ Редагувати ]
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що російські окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" для сьогоднішнього удару по Кривому Рогу, внаслідок якого постраждала одна людина.
Про це він повідомив у Telegram.
Сьогодні близько 5:30 ранку країна-терорист атакувала наше місто балістичною ракетою "Іскандер".
Він зазначив, що за уточненою інформацією внаслідок атаки було пошкоджено 55 приватних будинків, 15 господарських будівель, у 24 багатоповерхівках частково вибито вікна. Також пошкоджено будівлю школи та вишу, кілька об'єктів комунальних підприємств та транспортної інфраструктури.
Постраждав чоловік 1953 р.н., він отримав легкі поранення. Крім того, на місці 8-ми людям була надана фахівцями психологічна допомога".
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