У Севастополі пролунали звуки вибухів: рух Кримським мостом перекрито [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 22 серпня, жителі міста Севастополь, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму почули звуки вибухів. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.
У місті було чути звуки, схожі на вибухи та постріли.
Фіолент, автобат дуже сильно.
Однак офіційної інформації щодо того, що відбувається у Севастополі та на околицях - наразі немає.
Як заявляють самі росіяни, звуки вибухів нібито пов'язані з тренуванням підрозділів ЗС рф у Козачій Бухті. При цьому вони попереджають місцевих про загрозу ударів безпілотників.
Також повідомляється, що росіяни в черговий раз перекрили рух по Кримському мосту.
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