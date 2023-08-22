У вівторок ввечері, 22 серпня, жителі міста Севастополь, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму почули звуки вибухів. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

У місті було чути звуки, схожі на вибухи та постріли.

Фіолент, автобат дуже сильно.

Однак офіційної інформації щодо того, що відбувається у Севастополі та на околицях - наразі немає.

Як заявляють самі росіяни, звуки вибухів нібито пов'язані з тренуванням підрозділів ЗС рф у Козачій Бухті. При цьому вони попереджають місцевих про загрозу ударів безпілотників.

Також повідомляється, що росіяни в черговий раз перекрили рух по Кримському мосту.