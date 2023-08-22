У вівторок, 22 серпня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українським військкоматам уже цієї осені нададуть доступ до всіх державних реєстрів. Про це він сказав під час Міжнародного ветеранського форуму.

Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.

Він уточнив, що таке рішення дозволить автоматично отримувати інформацію від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.