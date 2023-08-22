Кривава ДТП у Вінницькій області: загинули дев'ять людей [ Редагувати ]
У вівторок, 22 серпня, у Вінницькій області зіткнулися легковий і вантажні автомобілі. Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Унаслідок ДТП загинуло 9 осіб.
Поліція встановлює обставини ДТП у Вінницькій області, у якій загинули дев'ятеро людей.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району о 19:28.
За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення "ВАЗу" із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких - діти.
На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Поліція встановлює обставини ДТП.
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