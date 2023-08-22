У вівторок, 22 серпня, окупанти завдали удару по селах у Донецькій області. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Артилерійські снаряди вбили двох жителів селища, ще двоє - поранені.

За їх даними, удар було зафіксовано близько 18:30 по селах Торське та Закітне.

У Торську в результаті цього загинули двоє жінок та чоловік віком від 63 до 88 років. Ще один місцевий мешканець зазнав множинних травм грудної клітини, плеча й стегна. Йому надано медичну допомогу.

А от у Закитному 26-річний чоловік отримав перелом черепу і забій головного мозку. Його ушпиталили у тяжкому стані.