У вівторок ввечері, 22 серпня, у рф, у міському окрузі Істра у підмосков'ї, сталася пожежа на будівельному складі. Про це повідомляється у Telegram МНС росії.

Загальна площа займання становила близько 675 квадратних метрів. Зазначається, що на місці події зі складу відомства працюють 50 осіб та 15 одиниць техніки.

Що стало причиною займання - поки що залишається невідомим.

Даних про можливих постраждалих внаслідок вогняної НП немає.

У міському окрузі Істра горить будівельний ринок. Площа пожежі 675 кв.м. Загалом на місці працюють 50 осіб та 15 одиниць техніки. Гасіння триває.

Також у мережі було опубліковано кадри пожежі.