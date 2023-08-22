У підмосков'ї рф пожежа [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 22 серпня, у рф, у міському окрузі Істра у підмосков'ї, сталася пожежа на будівельному складі. Про це повідомляється у Telegram МНС росії.
Загальна площа займання становила близько 675 квадратних метрів. Зазначається, що на місці події зі складу відомства працюють 50 осіб та 15 одиниць техніки.
Що стало причиною займання - поки що залишається невідомим.
Даних про можливих постраждалих внаслідок вогняної НП немає.
У міському окрузі Істра горить будівельний ринок. Площа пожежі 675 кв.м. Загалом на місці працюють 50 осіб та 15 одиниць техніки. Гасіння триває.
Також у мережі було опубліковано кадри пожежі.
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