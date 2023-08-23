Погода на 23 серпня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Спека не покидає Україну. При цьому 23 серпня на заході очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі з грозами.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність.
У західних областях короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. На решті території без опадів.
Температура вночі очікується на рівні 12-17°, вдень 24-29°, в Карпатах 16-21°. У південній частині країни вночі 17-22°, вдень 28-33°.
У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.
Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.
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