Спека не покидає Україну. При цьому 23 серпня на заході очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі з грозами.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

У західних областях короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, вдень 24-29°, в Карпатах 16-21°. У південній частині країни вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.