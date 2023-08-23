Лісові пожежі на Гаваях: зниклими безвісти вважають від 500 до 1000 людей [ Редагувати ]
Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях загинуло щонайменше 115 людей, ще від 500 до 1000 осіб вважаються зниклими безвісти.
За даними поліції острова Мауї, станом на понеділок було підтверджено 115 смертей внаслідок пожежі. Сотні людей вважаються зниклими безвісти, однак точні цифри різняться.
Так, губернатор Гаваїв Джош Грін заявляв про понад 1000 зниклих, тоді як Мауї Річард Біссен сказав про 850 мешканців Лахайни, які зникли безвісти. А радниця Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендал оцінила кількість зниклих людей від 500 до 800. За неофіційними списками, які зібрали місцеві жителі в інтернеті, зникло не менше 700 людей.
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