Росіяни скинули дві авіабомби на Херсон, постраждали шестеро людей [ Редагувати ]
Російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні близько 4:00 23 серпня.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через обстріл почалася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.
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