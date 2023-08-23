ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку та стримують наступ ворога на сході [ Редагувати ]
Українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а також мають локальні успіхи південніше Бахмута. Крім того, воїни стримують наступ російських окупантів на сході.
Про це повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Також українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує тут свої резерви", - додав Ковальов.
Крім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Всього за добу відбулося 30 бойових зіткнень.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої", - наголосив речник.
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