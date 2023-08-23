У ніч на середу, 23 серпня, у столиці країни-агресорки росії знову лунали вибухи. Москву атакували дрони. Один із них влучив у будівлю в "москва-сіті". Також російські окупанти повідомляють, нібито кілька дронів знищили.

Про атаку дронів розповіли у Telegram мер москви Сергій Собянін та Міноборони країни-окупанта рф, також про це повідомлялося у російських Telegram-каналах, де з’явилися відповідні відео.

Мер російської столиці каже, нібито було збито два безпілотники – один у Можайському районі, інший – у Хімкінському районі московської області. Третій безпілотник нібито подавили засоби радіоелектронної боротьби, і він влучив у будівлю, яка будується в "москва-сіті".

При цьому мер москви каже, нібито постраждалих немає, було вибито кілька вікон у двох сусідніх п’ятиповерхівках.

У мережі повідомляють, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.