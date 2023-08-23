Зеленський привітав українців із Днем прапора: у Києві підняли особливий стяг [ Редагувати ]
На День державного прапора у Києві підняли особливий стяг, що побував на позиціях військових по всій лінії фронту. На ньому містяться підписи наших захисників, які б'ються за незалежність України.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Наш прапор - це наша впевненість. Впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме усюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас. Наш прапор - це наша сила. Джерело волі, незламності духу для всіх. Для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій. Борються за кожен метр нашої землі. Ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги", - сказав президент.
Зеленський додав, що наш прапор - це наша пам'ять, а також шана до усіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну та всіх українців. Він зазначив, що ми завжди будемо пам'ятати наших героїв.
Президент зазначив, що сьогодні у Києві підіймають особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи, залишені нашими воїнами - захисниками, які б'ються за свободу для українців та незалежність.
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