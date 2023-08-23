В Криму пролунали вибухи: підіймається густий дим [ Редагувати ]
Вибухи
На заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи у середу, 23 серпня.
Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.
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