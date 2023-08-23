Російські військові можуть вдатися до обстрілів території України на День Незалежності 24 серпня.

Про це повідомляє командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звісно, нахабних дій", - сказав він.

Йдеться, зокрема, про ракетні та авіаційні удари. Тож Наєв закликає усіх українців у разі повітряної тривоги проходити в укриття.

Командувач Об’єднаних Сил підкреслив, що захист власного життя та здоров’я є обов’язком кожного громадянина, "щоб, у майбутньому, коли ми святкуватимемо перемогу, усі були живими та здоровими".