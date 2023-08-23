У Львові вандали пошкодили "бодіпозитивну" скульптуру "Впевнена" у Стрийському парку (фото) [ Редагувати ]
Вандали пошкодили скульптуру Василя Корчового "Впевнена" в Стрийському парку Львова. Вандали облили жіночу фігуру, яка викликала жваві обговорення в соцмережах, мастилом і намагалися підпалити, повідомив співорганізатор виставки "Тиждень скульптури" Павло Гудімов.
Скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити…В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення....
Особи які вдіяли таке мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією незважаючи на такі старання. P.S. Чекаю на розмову з слідчим
Охоронець парку помітив скупчення людей перед скульптурою близько 23:00 год та одразу викликав поліцію, повідомила Львівська міськрада.
Правоохоронці перевіряють камери спостереження, щоб встановити обставини та осіб, що скоїли правопорушення.
Скульптура "Впевнена" встановлена в рамках тимчасової виставки, яка складається із восьми сучасних скульптур колекції Канівського мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне". Її відкрили у межах щорічного "Львівського тижня скульптури".
Виставка буде доступною для всіх до листопада 2024 року.
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