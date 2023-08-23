Вандали пошкодили скульптуру Василя Корчового "Впевнена" в Стрийському парку Львова. Вандали облили жіночу фігуру, яка викликала жваві обговорення в соцмережах, мастилом і намагалися підпалити, повідомив співорганізатор виставки "Тиждень скульптури" Павло Гудімов.

Скульптуру облили переробленим мастилом і спробували підпалити…В такий спосіб цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення....

Особи які вдіяли таке мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією незважаючи на такі старання. P.S. Чекаю на розмову з слідчим