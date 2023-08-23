Народний депутат від "Слуги народу" потрапив у потрійну ДТП, постраждали діти (фото) [ Редагувати ]
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив у серйозну ДТП на Львівщині. Політика госпіталізували. Про це повідомив рух "Чесно".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня, близько 15.30 на автодорозі "Київ-Чоп", повідомила поліція Львівської області.
Зіткнулись автомобілі Toyota Camry, якою керував 36-річний житель Ужгорода, Kia Sportage під керуванням мешканки Волинської області віком 23 роки та Toyota RAV 4, за кермом якого перебував 42- річний мешканець Червоноградського району.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 52- річний пасажир Toyota Camry (Копиленко) та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років - пасажири Kia Sportage. Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.
Копиленка доставили до львівської лікарні святого Луки з переломом ребер та забиттям грудної клітки. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Копиленка доставили до львівської лікарні святого Луки з переломом ребер та забиттям грудної клітки.
Олександр Копиленко 1961 року народження. У 2019 році він був обраний народним депутатом України 9 скликання як 135 номер у списку партії "Слуга народу". Безпартійний.
З 2002 року (окрім 2013-2014років) - директор Інституту законодавства Верховної Ради України. Є завідувачем кафедри теорії та історії держави і права університету "КРОК". У 2013-2014 роках був членом Центральної виборчої комісії.
Олександр Копиленко
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