На фронті загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький (фото) [ Редагувати ]
У боях на Донбасі загинув депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький "Сокіл". Про це повідомив експрезидент України та голова партії "Євросолідарність" Петро Порошенко.
Друже Сокіл... як же так... в нас було стільки планів... І по реабілітації поранених, і по безпілотникам...
Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою…
Порошенко додав, що тіло загиблого евакуювали. Прощання з Ільницьким відбудеться в Києві.
Партія "Європейська солідарність" повідомляє, що перший заступник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр, полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл) став депутатом Київради від партії "Європейська Солідарність" у квітні 2023 року.
Сергій Ільницький - ветеран Збройних Сил України, учасник АТО, полковник у відставці, він пішов добровольцем служити на фронт за прикладом свого сина-госпітальєра. Як кадровий військовий став начальником штабу УДА. Кавалер ордена "За заслуги".
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